خبير اقتصادي يوضح أسباب تذبذب أسعار الذهب في الفترة الحالية

يبحث المواطنون حالياً عن الملاذات الآمنة احفظ مدخراتهم، والتي كان من أبرزها الاستثمار في الذهب رغم تذبذب أسعاره في الأسواق.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التقلبات في الصاغة والمحلات خلال الفترة الحالية، لذلك حرص المواطنون على معرفة كيفية الاستثمار فيه بطرق صحيحة للحصول على المكاسب أو الربح الأكثر بدون خسائر.

- أسباب تذبذب أسعار الذهب في الفترة الحالية

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تقلبات أسعار الذهب في الوقت الحالي بسبب العديد من الأسباب ومن ضمنها الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم، والتي بدأت في دفع المدخرين لشراء الملاذات الآمنة ويعتبر الذهب أهمهم قيمة، وأيضاً الدولار للاستثمار به، والعقارات أسعارها أصبحت مرتفعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لذلك أصبح المواطن يبحث دائماً عن كيفية الاستثمار في الذهب.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، خلال حديثه لـ "الدستور"، أن سعر الذهب يتحدد من خلال عدة عوامل جزء منها مطالب بسعر صرف الدولار والجزء الثاني مرتبط بحجم الطلب والعرض على شراء أو بيع الذهب والجزء الثالث مطالب بالسعر العالمي، لذا بالتالي مع الإقبال والزيادة الكبيرة في الطلب وأن سعر الذهب في الأسواق مقارنة بأسعار الدولار قد يكون في الأغلب أكثر منه، لذلك هذا يساعد في تقلبات مستمرة في أسعار الذهب.

- أبرز خطوات الدولة للسيطرة على الأسعار

وأوضح "الإدريسي"، أنه بعد تذبذب أسعار الذهب في الفترة الحالية، ظهرت خطوات بدأت الدولة تتحرك عليها سواء مرتبطة بسماح باستيراد أو دخول المصريين بالخارج بكمية من الذهب بما يعادل 10 آلاف دولار ويقارب حوالي 170 جرام ذهب تقريباً، أو على مستوى إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، وكل هذه الإجراءات من الوارد أنها تسيطر بعض الشئ على حجم العرض المطلوب والسيطرة على الأسعار الخاصة بالذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن كل ذلك يؤثر على أسعار الذهب بشكل كبير، ونصح المواطنين أن الذهب أفضل أداة للاستثمار فيه لفترات زمنية طويلة، لكي يحقق لصاحبه الربح المطلوب أو الاحتفاظ بقيمة المدخرات، لذلك يعرف أن الذهب له قيمة مهمة جداً لأنه بواجه الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم، ويجب الاستثمار يكون في سبائك او جنيهات ذهب لتكون مصنعيتها قليلة ويمكن الاستفادة منها.