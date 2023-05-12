الجملى بـ170 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحوم الضأن ما بين 250 و350 جنيهًا، وسجل كيلو اللحم المفروم بين 210 و300 جنيه، بينما سجل كيلو اللحوم الجملي ما بين 170 و210 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم البقري ما بين 250 و300 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة الضأن 250 و350 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السجق البلدى من 180 إلى 220 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200 و270 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر اللحوم السوداني من 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا ‏للكيلو.