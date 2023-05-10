الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث الكثير من الراغبين في أداء فريضة الحج عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك المصرية، وذلك عقب إعلان أسماء المقبولين في القرعة العلنية التي أجرتها وزارة السياحة والآثار الأسبوع الماضي، حيث تبدأ شركات السياحة حاليا إنهاء كافة الإجراءات للحجاج وسداد كافة المصاريف اللازمة بالعملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك المصرية

يمكن للعاملين في المملكة العربية السعودية والراغبين في أداء فريضة الحج معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك المصرية من خلال خدمات موقع الدستور الإلكتروني والتي يتم تحديثها وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك وهى كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك العربي الدولي نحو 8.28 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس قدرت العملة السعودية بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري استقر الريال عند 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

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في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجلت عملة المملكة العربية السعودية نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 8.23 جنيه للشراء و8.28 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سُعرت العملة السعودية بنحو 8.18 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري وصل الريال السعودي إلى 8.13 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

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في بنك الإسكندرية وصل الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك ميد قدرت العملة السعودية بنحو 7.96 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

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