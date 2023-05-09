من الموضوعات المثيرة للبحث أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت التي شهدت طفرة غير مسبوقة في الأسعار على مدار أشهر قليلة.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

خلال السطور التالية نعرض لكم أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في أخر تحديث لها.



أسعار الحديد الثلاثاء

حديد عز 40,200 جنيه

حديد بشاى 39,700 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد المصريين 39,500 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه



أسعار الأسمنت الثلاثاء



أسمنت المسلح 2,050 جنيه

أسمنت النصر 2,010 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه

أسمنت المخصوص 1,990 جنيه

أسمنت العسكري 1,880 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه

أسمنت حلوان 1,990 جنيه

أسمنت السهم 1,890 جنيه

أسمنت السويدي 2,060 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه

أسمنت السويس 2,040 جنيه

أسمنت المعلم 1,910 جنيه

أسمنت تايتان 2,020 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 2,020 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت المصري 2,040 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيه

أسمنت المنيا 1,940 جنيه

أسمنت العاصمة 1,810 جنيه

أسمنت البرج 1,900 جنيه

أسمنت الماكس 2,020 جنيه

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا 1,870 جنيه

أسمنت الصرح 2,030 جنيه



سعر الطوب الأحمر الثلاثاء

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



أسعار الرمل الثلاثاء



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.

