أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023
من الموضوعات المثيرة للبحث أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت التي شهدت طفرة غير مسبوقة في الأسعار على مدار أشهر قليلة.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023
خلال السطور التالية نعرض لكم أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في أخر تحديث لها.
أسعار الحديد الثلاثاء
حديد عز 40,200 جنيه
حديد بشاى 39,700 جنيه
حديد العتال 39,500 جنيه
حديد عطية 39,400 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
حديد المراكبى 39,500 جنيه
حديد المصريين 39,500 جنيه
حديد الكومى 39,300 جنيه
حديد المعادي 39,300 جنيه
حديد بيانكو 39,000 جنيه
حديد العشري 39,500 جنيه
حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
أسعار الأسمنت الثلاثاء
أسمنت المسلح 2,050 جنيه
أسمنت النصر 2,010 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
أسمنت المخصوص 1,990 جنيه
أسمنت العسكري 1,880 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه
أسمنت حلوان 1,990 جنيه
أسمنت السهم 1,890 جنيه
أسمنت السويدي 2,060 جنيه
أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
أسمنت السويس 2,040 جنيه
أسمنت المعلم 1,910 جنيه
أسمنت تايتان 2,020 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 2,040 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيه
أسمنت المنيا 1,940 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 2,020 جنيه
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيه
أسمنت الصرح 2,030 جنيه
سعر الطوب الأحمر الثلاثاء
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
أسعار الرمل الثلاثاء
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.