الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد زيادة سعر السولار.. أحمد موسى: لن ندافع عن قرارات الحكومة ولكن ندافع عن الدولة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لا بد من وجود آليات وحوافز لدعم الصناعة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك سوقا موازية للدولار، لافتاً إلى أن هناك انخفاضا لقيمة تحويلات المصريين من الخارج. 

وأوضح موسى أن هناك مشكلة كبيرة في ظل وجود سوق موازية للدولار، لافتا إلى أنه لا توجد شفافية في عدد المستثمرين الذين ضخوا مليارات في المشروعات.

وأكد أن زيادة سعر السولار انعكست على أسعار السلع والخدمات، معقبًا: "لن ندافع عن قرارات الحكومة، ولكن ندافع عن الدولة".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة أن تشرح الحكومة مبررات قراراتها للمواطنين، لافتاً إلى أن المواطن يحتاج إلى اهتمام وشرح أهمية القرارات الحكومية، حيث إن دور الحكومة هو شرح قراراتها للمواطنين بكل شفافية. 

وأكد أنه ليس دور الإعلام التبرير لقرارات الحكومة، متسائلا: "هل التزم سائقو الميكروباص بالتعريفة التي تم تحديدها من قبل المحافظين؟".

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