رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

يسعى الملايين إلى الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 والتي تم في شهر أكتوبر 2022 للفئات من محدودي إلى متوسطي الدخل وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار سكن لكل المصريين والتي يتم تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية للتتناسب مع المواطنين وفقا لمحل سكنهم أو عملهم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

يمكن للمواطنين المتقدمين لتخصيص وحدات سكنية لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 والتي يتم تنفيذها في أكتوبر ومايو والعبور والسادات وبعض محافظات الصعيد معرفة حال الطلب المقدم من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويقوم المستعلم بإدخال البيانات الشخصية اللازمة عبر الموقع الإلكتروني بدقة لمعرفة كافة البيانات المراد الاستعلام عنها وتحديد أخر إجراء تم في الطلب المقدم وذلك عقب تحديد المشروع المتقدم إليه والمدينة والمحافظة التي يقام فيها المشروع الذي تم الحجز فيه بشكل إلكتروني عقب سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.

خطوات الاستعلام عن الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي

يستطيع الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي رقم 16 عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الاستعلام من خلال عدة خطوات إلكترونية وهى كما يلي :-

الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).

اختيار أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الإقامة، الوظيفة،…).

الضغط علة كلمة استعلام.

ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.

ويصل أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل نحو من 194 إلى 310 ألف جنيه فيما تبلغ أسعار الوحدات لمتوسطي الدخل إلى 1.7 مليوم جنيه وذلك للوحدات كاملة التشطيب لمساحة 150 م2.

أرقام صندوق الإسكان الاجتماعي الساخنة

يمكت الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 من خلال الأرقام الساخنة والتي خصصتها وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين وذلك من خلال 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول أو 090071117 من أى خط أرضي.

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