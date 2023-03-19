شقق الإسكان الاجتماعي من أهم المبادرات التي نفذتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة سكن لكل المصريين لتوفير شقق الإسكان الاجتماعي لكل من يحتاج لها .

ويعد الإعلان 16 من أهم الإعلانات التي أطلقتها وزارة الإسكان والتي بدأ بعض المتقدمين لها في الحصول على نتيجة التقديم ، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 .

استعلام شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف بها الرقم القومي لصاحب الطلب، وهذه الرسالة بـ3 جنيهات، على رقم 1124.

أو الاستعلام عن طريق الاتصال بـ رقم الإسكان الاجتماعي الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و 090071117 من أي خط أرضي.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، من خلال بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي

https://cservices.shmff.gov.eg ، باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

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أسعار شقق الإعلان 16

حددت وزارة الإسكان سعر شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 ، ويتوجب على المواطنين سداد مقدم حجز يبدأ من 10% من سعر وحدات محدودي الدخل، ومن 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 سنة، بعائد 3% سنويًا متناقصة.

وتبلغ أسعار شقق الإسكان الإعلان 16 ما بين 194 و310 ألف جنيه، يصل سعر وحدة محدودي الدخل إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل لـ 150 م2.

ويضم الإعلان 16 شقق الإسكان الاجتماعي، وحدات في مدينة 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر و15 مايو والعبور الجديدة، ومدينة السادات وبعض المدن في الصعيد، ويدخل الإعلان الـ16 ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات العائد 3% وفترة سداد على 30 عامًا، بعد سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية كمقدمة حجز للوحدة.