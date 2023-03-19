تتزايد عمليات البحث على موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير، وذلك لمتابعة حجز كراسات شروط مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تعلن عنها وزارة الإسكان، حيث يحرص المواطنون على البحث عن شروط وكيفية حجز الشقق التي أعلنت وزارة الإسكان عنها في 26 مارس المقبل، فضلا عن أماكن الحجز الخاص بالشقق.

رابط موقع بنك الإسكان والتعمير 2023

وفي السطور التالية، نرصد موقع الحجز الإلكتروني لبنك الاسكان والتعمير وتفاصيل الوحدات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان.

رابط الموقع الرسمى لبنك الاسكان والتعمير 2023

من خلال الدخول على الرابط التالي الخاص ببنك الإسكان والتعمير يمكن حجز الوحدات السكنية.

ويمكن الدخول على موقع الاسكان والتعمير من هنا

بمجرد الدخول على الرابط السابق تظهر لك الصفحة وبها نص الترحيب التالي:

مرحبا بكم في موقع بنك التعمير والإسكان

لحجز الوحدات والأراضي المملوكة لهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة

ثم يتم اختيار الوحدات السكنية من الخيارات الموجودة

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدأ في طرح المرحلة الجديدة من شقق سكن لكل المصريين 4، يوم 26 مارس الجاري، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، والذى يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، حيث جاء بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

أماكن الحجز الاسكان

1- القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

2- بياض العرب بمحافظة بني سويف.

3- العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

4- الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

5- دمنهور بمحافظة البحيرة.

6- مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

يذكر أن عمليات البحث على مدار الأيام الماضية تزايدت لمعرفة كيفية الدخول على موقع بنك الإسكان والتعمير وحجز الشقق السكنية التي أعلنت الوزارة عن طرحها.