كل ما تريد معرفته عن حجز أراضى الإسكان الاجتماعى.. بالرابط والخطوات

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن بدء حجز أراضي وزارة الإسكان: حجز قطع الأراضي الأكثر تميزا، حجز قطع الأراضي المتميزة، حجز قطع الأراضي المتوسطة.

ويعتبر ذلك الطرح الثاني لـ حجز أراضي الإسكان الاجتماعي للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

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موعد حجز أراضي الإسكان الاجتماعي 2023

ويبدأ حجز أراضي الإسكان الاجتماعي يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 ولمدة شهرين عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي هيئة المجتمعات العمرانية https://reserve.newcities.gov.eg/ .

يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).

واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

https://reserve.newcities.gov.eg/Files/video.mp4

تفاصيل حجز أراضي الإسكان الاجتماعي

يشمل الطرح الثاني من حجز أراضي الاسكان الاجتماعي، 481 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان)، بالإضافة إلى 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة).

يتيح موقع الإسكان الاجتماعي للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.