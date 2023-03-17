تسليم فوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023| سكن لكل المصريين 4

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الإسكان الجديد وبدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري nch.shmff.gov.eg مبادرة سكن لكل المصريين 4 .

ويبدأ تساؤل المواطنون عن موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 إعلان الإسكان الجديد مبادرة سكن لكل المصريين 4 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري nch.shmff.gov.eg .

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ويأتي موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 nch.shmff.gov.eg مبادرة سكن لكل المصريين 4 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من الأحد ٢٦ مارس وحتى الخميس ١٣ أبريل حيث يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل وحتى الخميس ٤ مايو.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين 4

شقق إعلان الاسكان الجديد تقع في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط، حيث يتم إعلان الإسكان الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.

وتتراوح مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مبادرة سكن لكل المصرييين 4 من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

يمكن الاطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 عبر الموقع الإلكتروني صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://nch.shmff.gov.eg/

شروط شقق الإسكان الاجتماعي .. مبادرة سكن لكل المصريين 4

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.

يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

في حالة التعاقد نقداً يستثنى مما سبق، ولا ينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.

الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

يعتبر سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها.