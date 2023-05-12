سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 12-5-2023

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، واستقر سعر الدولار الأمريكي، حسب شاشات البنك المركزي المصري عند 30.8 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع .

كما استقرت أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية في كافة البنوك العاملة في مصر ، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 12-5-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك كريدى أجريكول، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95جنيه للبيع.

الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية