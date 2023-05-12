الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 12-5-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، واستقر سعر الدولار الأمريكي، حسب شاشات البنك المركزي المصري عند 30.8 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع . 

 كما استقرت أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية في كافة البنوك العاملة في مصر ، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 12-5-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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  • الدولار في بنك كريدى أجريكول، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية 

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خبير اقصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8380 جنيه30.9357 جنيه
يورو33.7090 جنيه33.8282 جنيه
جنيه إسترلينى38.8651 جنيه39.0007 جنيه
فرنك سويسرى34.5176 جنيه34.6425 جنيه
100 ين يابانى22.9706 جنيه23.0485 جنيه
ريال سعودى8.2224 جنيه8.2486 جنيه
دينار كويتى100.5970 جنيه100.9487 جنيه
درهم إماراتى8.3965 جنيه8.4254 جنيه
اليوان الصينى4.4451 جنيه 4.4598 جنيه
الدولار يورو جنيه استرليني فرنك سويسري الجنيه المصري سعر العملات الأجنبية الدولار في بنك كريدى اجريكول الدولار في بنك البركة الدولار في بنك قناة السويس الدولار في البنك المصري الخليجي

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