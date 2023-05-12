سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 12-5-2023
واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، واستقر سعر الدولار الأمريكي، حسب شاشات البنك المركزي المصري عند 30.8 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع .
كما استقرت أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية في كافة البنوك العاملة في مصر ، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 12-5-2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك كريدى أجريكول، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95جنيه للبيع.
- الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|33.7090 جنيه
|33.8282 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.8651 جنيه
|39.0007 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.5176 جنيه
|34.6425 جنيه
|100 ين يابانى
|22.9706 جنيه
|23.0485 جنيه
|ريال سعودى
|8.2224 جنيه
|8.2486 جنيه
|دينار كويتى
|100.5970 جنيه
|100.9487 جنيه
|درهم إماراتى
|8.3965 جنيه
|8.4254 جنيه
|اليوان الصينى
|4.4451 جنيه
|4.4598 جنيه