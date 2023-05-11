الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع مؤشر الدولار.. واستقرار سعر اليورو خلال أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير دولية، عن تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة، حيث انخفض بنسبة 0.44% ليستقر عند أدنى مستوى له في عام، وجاء معظم هبوط المؤشر في الأيام الأولى من الأسبوع، خاصة يوم الأربعاء، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا، لكنه ترك الباب مفتوحًا لوقف محتمل لزيادات سعر الفائدة، ما دفع عوائد سندات الخزانة والدولار للانخفاض. 

وعلى الرغم من ورود بيانات قوية لسوق العمل الأمريكية، واستمرار الضغط على الدولار ليهبط يوم الجمعة، حيث ازدادت المخاوف بشأن أزمات القطاع المصرفية في التفاقم.

أما بالنسبة لليورو، فقد أنهت العملة الأسبوع دون تغيير، حيث تساوى تأثير ضعف الدولار أمام اليورو مع قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض وتيرة زيادة سعر الفائدة. تراجعت العملة أكثر يومي الإثنين والخميس، حيث انخفضت في يوم الإثنين مع قوة الدولار، وهبطت في يوم الخميس، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أدنى معدل منذ أن بدأ دورة التشديد في يوليو 2022. 

وارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.55% ليستقر عند أعلى مستوى في عام مرتفعًا على خلفية تراجع الدولار، وبالمثل، ارتفع الين الياباني للمرة الأولى في أربعة أسابيع، بنسبة 1.11% حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التوقف المؤقت عن التشديد يعد خيارًا متاحًا بالاجتماع القادم، ما خفف المخاوف بشأن تباعد السياسة النقدية لبنك اليابان عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الإثنين والخميس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق المتقدمة الخزان البنك المركزي الأمريكي الفائدة المصرفي المصرفية

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