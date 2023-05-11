الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"BBC": توقعات برفع "المركزي البريطاني" سعر الفائدة 0.25%

البنك المركزي البريطاني
البنك المركزي البريطاني

 قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن بنك إنجلترا سيقوم برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي اليوم الخميس، حيث بدأ البنك المركزي البريطاني في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 .

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة من 4.25% إلى 4.5% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس.

 - اقتصاديون: أسعار الفائدة فى بريطانيا قد تصل لـ4.5% فى مواجهة التضخم 

وسبق وقال عدد من الاقتصاديين إن أسعار الفائدة في بريطانيا قد تصل إلى 4.5% في مواجهة التضخم، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الضغوطات المرتبطة بالمستوى المعيشي، وفقا صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال الاقتصاديون إن بنك إنجلترا ليس مستعدًا للتوقف عن رفع أسعار الفائدة، لأن أسعار المواد الغذائية المرتفعة أبقت التضخم في المملكة المتحدة مرتفعًا، مضيفين أنه ظل تضخم أسعار المستهلك البريطاني ثابتًا في خانة العشرات في مارس، ما أدى إلى ضغط ميزانيات الأسر وأثبت أنه أكثر عنادًا مما كان متوقعًا، وهذا يعني أنه قد يُطلب من صانعي السياسة في البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، من المعدل الحالي البالغ 4.25%، عندما يجتمعون يوم الخميس.


وتتوقع الأسواق الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها إما 4.75% أو 5% هذا العام، وإنه يبدد الآمال السابقة في أن البنك قد يتوقف عن دفع رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام، ويعني أنه من المقرر أن تتراكم المزيد من الضغوط على المقترضين المتوترين بالفعل.

وقال الاقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس، إنهم يتوقعون زيادة أخرى بمقدار 0.25 نقطة مئوية يوم الخميس المقبل ، مما يرفع سعر الفائدة البنكي إلى 4.5%.

وأضاف أندرو جودوين، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة: "قبل اجتماع مايو ، يمكن للجنة السياسة النقدية، أن تجادل بشكل مبرر في أن معايير تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر ، والتي حددتها في بيان السياسة لشهر مارس، قد تم الوفاء بها: سوق العمل لا يزال ضيقًا ولا يزال نمو الأجور وتضخم الخدمات مرتفعًا".

 

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