سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

انخفاض جديد يلحق بـ سعر الذهب اليوم الاثنين ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الذهب اليوم في مصر في ظل هذا الانخفاض بعد أسابيع من الارتفاعات الجنونية.

سعر الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 في مصر دون مصنعية

نعرض خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية في آخر تحديث للأسعار.

سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,629 جنيها

شراء 2,674 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,410 جنيهات

شراء 2,451 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,300 جنيه

شراء 2,340 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 1,971 جنيها

شراء 2,006 جنيهات



سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,533 جنيها

شراء 1,560 جنيها



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,314 جنيها

شراء 1,337 جنيها



سعر الأونصة

بيع 81,749 جنيها

شراء 83,170 جنيها

سعر الجنيه الذهب جنيه

بيع 18,400 جنيه

شراء 18,720 جنيها



سعر الكيلو

بيع 2,628,571 جنيها

شراء 2,674,286 جنيها



متوسط سعر الذهب خلال الأيام الماضية

13 مايو

عيار 24 1,982

عيار 21 1,735

عيار 18 1,487

عيار 14 1,156

عيار 12 991.12



12 مايو

عيار 24 1,999

عيار 21 1,749

عيار 18 1,499

عيار 14 1,166

عيار 12 1,000



11 مايو

عيار 24 2,002

عيار 21 1,752

عيار 18 1,502

عيار 14 1,168

عيار 12 1,001

10 مايو

عيار 24 2,017

عيار 21 1,765

عيار 18 1,513

عيار 14 1,177

عيار 12 1,009