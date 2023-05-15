الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

انخفاض جديد يلحق بـ سعر الذهب اليوم الاثنين ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الذهب اليوم في مصر في ظل هذا الانخفاض بعد أسابيع من الارتفاعات الجنونية.

سعر الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 في مصر دون مصنعية

نعرض خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية في آخر تحديث للأسعار.

سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,629 جنيها
شراء 2,674 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,410 جنيهات 
شراء 2,451 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,300  جنيه 
شراء 2,340 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 1,971  جنيها 
شراء 2,006 جنيهات


سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,533 جنيها 
شراء 1,560 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,314 جنيها 
شراء 1,337 جنيها


سعر  الأونصة
بيع 81,749 جنيها 
شراء 83,170 جنيها

سعر الجنيه الذهب جنيه 
بيع 18,400 جنيه
شراء 18,720 جنيها


سعر الكيلو
بيع 2,628,571 جنيها 
شراء 2,674,286 جنيها

 

أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب والمعادن الثمينة وعلاقته بالأسعار


متوسط سعر الذهب خلال الأيام الماضية

13 مايو 
عيار 24   1,982  
عيار 21   1,735 
عيار 18  1,487
عيار 14   1,156 
عيار 12   991.12


12 مايو
عيار   24  1,999 
عيار 21    1,749
عيار 18      1,499
عيار 14     1,166 
عيار 12     1,000


11 مايو
عيار 24     2,002
عيار 21    1,752 
عيار 18    1,502 
عيار 14     1,168 
عيار 12      1,001
10 مايو 
عيار 24      2,017
عيار 21      1,765
 عيار 18   1,513
عيار 14     1,177
عيار 12    1,009

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سعر الذهب في البورصة المصرية 2023

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"الترجمان": تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب "حلم" تأخر سنوات

 

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