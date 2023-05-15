سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية
انخفاض جديد يلحق بـ سعر الذهب اليوم الاثنين ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الذهب اليوم في مصر في ظل هذا الانخفاض بعد أسابيع من الارتفاعات الجنونية.
سعر الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 في مصر دون مصنعية
نعرض خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية في آخر تحديث للأسعار.
سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,629 جنيها
شراء 2,674 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,410 جنيهات
شراء 2,451 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 21
بيع 2,300 جنيه
شراء 2,340 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 1,971 جنيها
شراء 2,006 جنيهات
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,533 جنيها
شراء 1,560 جنيها
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,314 جنيها
شراء 1,337 جنيها
سعر الأونصة
بيع 81,749 جنيها
شراء 83,170 جنيها
سعر الجنيه الذهب جنيه
بيع 18,400 جنيه
شراء 18,720 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,628,571 جنيها
شراء 2,674,286 جنيها
متوسط سعر الذهب خلال الأيام الماضية
13 مايو
عيار 24 1,982
عيار 21 1,735
عيار 18 1,487
عيار 14 1,156
عيار 12 991.12
12 مايو
عيار 24 1,999
عيار 21 1,749
عيار 18 1,499
عيار 14 1,166
عيار 12 1,000
11 مايو
عيار 24 2,002
عيار 21 1,752
عيار 18 1,502
عيار 14 1,168
عيار 12 1,001
10 مايو
عيار 24 2,017
عيار 21 1,765
عيار 18 1,513
عيار 14 1,177
عيار 12 1,009