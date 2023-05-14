أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب والمعادن الثمينة وعلاقته بالأسعار

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، إن الهدف من إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، هو إدخال أداة مالية جديدة، لافتًا إلى أن الذهب يلعب دورًا مهمًا في حياة المصريين من أيام الفراعنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، أن الذهب محفظة مالية مهمة للأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن هذا الصندوق سيخدم المواطنين الذين يبحثون عن كيفية أو طريقة لتخزين الذهب، أو إسالته.

وأشار إلى أن الصندوق سيُسهل على الشركات والمؤسسات عملية الاستثمار في الذهب، موضحًا أن الصندوق لا علاقة له بأسعار الذهب، وأن الأسعار ترتبط للعرض والطلب، لكن وجود الأدوات المالية تسمح بأمرين شفافية معروفة، توفر سيولة كبيرة أن الأسعار تتوازن.