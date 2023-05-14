الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب والمعادن الثمينة وعلاقته بالأسعار

الدكتور سامح الترجمان
الدكتور سامح الترجمان

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، إن الهدف من إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، هو إدخال أداة مالية جديدة، لافتًا إلى أن الذهب يلعب دورًا مهمًا في حياة المصريين من أيام الفراعنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، أن الذهب محفظة مالية مهمة للأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن هذا الصندوق سيخدم المواطنين الذين يبحثون عن كيفية أو طريقة لتخزين الذهب، أو إسالته.

وأشار إلى أن الصندوق سيُسهل على الشركات والمؤسسات عملية الاستثمار في الذهب، موضحًا أن الصندوق لا علاقة له بأسعار الذهب، وأن الأسعار ترتبط للعرض والطلب، لكن وجود الأدوات المالية تسمح بأمرين شفافية معروفة، توفر سيولة كبيرة أن الأسعار تتوازن.

مواد متعلقة

نقيب الزراعيين: لولا شبكة الطرق الجديدة لما أنشأت مشروعات شرق العوينات وتوشكى

الحوار الوطنى.. محمود فوزى: نسعى لتقريب وجهات النظر لشكل مجلس النواب المقبل

عمرو هاشم ربيع: كلنا نحب البلد ولم أقصد الإساءة لأى مؤسسات أو أفراد

أحمد راغب: الآراء حول مجابهة التمييز فاقت التوقعات ونحتاج لمزيد من الجلسات

إيمان كريم تطالب بتوفير بيئة لائقة لذوى الإعاقة للمنافسة فى العمل

عضو القومى لحقوق الإنسان: هناك مؤشرات إيجابية للحد من التمييز ونحتاج لتشريعات جديدة

عبدالفتاح يحيى: التمييز موجود فى مناهج التعليم منذ الصغر

المصريين الأحرار: نريد الوصول لقانون دستورى يليق بمستقبل مصر والجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

"عذاب 8 سنوات انتهى بمأساة".. القصة الكاملة للعثور على هيكل عظمى لطفل بدمياط

الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة فى دمياط

باسل الحينى رئيساً "غير تنفيذى" لبنك التعمير والإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة