الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الترجمان": تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب "حلم" تأخر سنوات

د سامح الترجمان
د سامح الترجمان

قال الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب "حلم" تأخر سنوات ويدعم توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى في مصر، كما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن والذي استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور سامح إلى استكمال الشركة لكافة الاشتراطات الواردة في قرار الهيئة الخاص بتنظيم قيد وشطب الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة سواء فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة أو بالملاءة المالية للشركة.

 تخزين الذهب سيتم وفق أفضل الممارسات العالمية

وفي السياق، قال اللواء جمال أبو إسماعيل رئيس شركة “إيجي كاش” لنقل وتخزين المعادن الثمينة أن الشركة التزمت بتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بقيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهمها توافر المتطلبات الفنية والتكنولوجية وأن تكون المقار المستخدمة في حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة حيث تستخدم الشركة أحدث غرف عمليات لمراقبة أسطول النقل وهو يتحرك في أي مكان، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين مقار حفظ المعادن.

اللواء جمال أبو إسماعيل

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