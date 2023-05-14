بدأت البورصة المصرية في عرض سعر الذهب على شاشاتها الرئيسية والذي يعد سعر استرشادي للعاملين في سوق الذهب.

وجاء عرض سعر الذهب في البورصة المصرية في محاولة للسيطرة على أسعار الذهب التي سجلت في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة في السعر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في البورصة المصرية

سعر الذهب في البورصة المصرية 2023

جاء الذهب عيار 24 على شاشات البورصة المصرية بسعر عرض : 2652.08 جنيه مصري للجرام ، وسعر طلب : 2698.52 جنيه مصري للجرام.

وأتاحت البورصة المصرية على موقعها الإلكتروني- أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة "جولد نت للتجارة" (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).

وأضاف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في بيان صادر عن البورصة المصرية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل الذهب عيار 21 اليوم الأحد للبيع 2,330 جنيه، وللشراء 2,380 جنيه، وترتفع عند بيعها للمستهلك حيث يتم اضافة ثمن المصنعية على جرام الذهب والتي تختلف من محل صاغة لأخر، وجاءت أسعار باقي أعيرة الذهب كالتالي:

سجل الذهب عيار 24 للبيع 2,663 جنيه، وللشراء 2,720جنيه .

الذهب عيار 22 للبيع 2,441 جنيه، وللشراء 2,493 جنيه .

الذهب عيار 18 للبيع 1,997 جنيه، وللشراء 2,040 جنيه .

الذهب عيار 14 للبيع 1,553 جنيه، وللشراء 1,587 جنيه .

الذهب عيار 12 للبيع 1,331 جنيه، وللشراء 1,360 جنيه .

الاونصة للبيع 82,815 جنيه، وللشراء 84,592 جنيه .

الجنيه الذهب للبيع 18,640 جنيه، وللشراء 19,040 جنيه .

الكيلو الذهب للبيع 2,662,857 جنيه، وللشراء 2,720,000 جنيه .

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