الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استعلام مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2023 والتظلم عليها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

حدد القانون مخالفات المرور للسيارات بجميع أنواعها  وبموجبها يتم دفع غرامة من المخالف لهذه القواعد، ووفرت بوابة مصر الإلكترونية خطوات بسيطة للاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 . 

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 

يستطيع أصحاب السيارات استعلام مخالفات المرور برقم السيارة  وهي الخدمة التي اتاحتها الدولة إلكترونيًا في إطار اتجاهها إلى رقمنة كافة خدماتها من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://ppo.gov.eg

ثم اختر خدمات المرور، اضغط على استعلام عن المخالفات المرورية، قم بكتابة رقم لوحة السيارة في المكان المخصص له، اضغط على بعض المخالفات المرورية، سيظهر امامك قيمة مخالفات المرور لسيارتك. 

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خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023 

تتيح المرور التظلم على مخالفات المرور الخاصة بسيارتك إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور التابعة لك، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة .

عليك أولا الدخول إلى موقع النيابة الغدارية أو بوابة مصر الإلكترونية في الرابط السابق ، ثم الضغط على كلمة التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»، ثم قم بتسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة، تظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.

وبعد ذلك ستظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قراءتها  قم بالاضغط على كلمة «الموافقة»، وبعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة اضغط على كلمة «إرسال الطلب»، ويظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة ، ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله.

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