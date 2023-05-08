الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 وخطوات الاستعلام

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 محور اهتمام الملايين من عملاء الشرطة المصرية للاتصالات WE وذلك لعدم قطع الخدمات سواء للمكالمات أو الإنترنت المنزلي خاصة عقب أتاحت فرصة الاستعلان عن قيمتها وسدادها من خلال الموقع الإلكتروني وفقا لنظام أون لاين تسهيلا على العملاء من كافة محافظات الجمهورية.

فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2023

وفرت الشركة المصرية للاتصالات WE موقع الإلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن الفواتير الربع سنوية من خلال هذا الرابط (من هنا)  عقب إدخال البيانات اللازمة للاستعلام وفقا للخطة الرقمية التي تسعى إلى تطبيقها الدولة في كافة المجالات المختلفة تسهلا للإجراءات التي من شأنها تهدر الوقت والجهد.

وأتاحت شركة WE أيضا عدة وسائل لدفع الفواتير (الاشتراك، قيمة المكالمات الزائدة) الربع سنوية كل 3 أشهر وخدمات الانترنت الشهرية أيضا حتى يتمكن العملاء في المواعيد التي حددتها الشركة دون تخلف حتى لا يقعون في فخ انقطاع الخدمات التي تمنحهم لها الشركة شهريا ولا يمكن الاستغناء عنها.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

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خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2023

يستطيع عملاء شركة المصرية للاتصالات WE معرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية عن شهور (يناير، فراير، مارس) والتي تظهر في منتصف شهر أبريل وتمنح العملاء مدة 30 يوما للسداد حيث يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • اختيار أيقونة معرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية.
  • إدخال كود المحافظة التي بها التليفون الأرضي.
  • تسجيل رقم الهاتف الأرضي بدقة.
  • تدوين بيانات صاحب التليفون المتعاقد مع الشركة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة البيانات اللازمة عن الفاتورة (الاشتراك، والمكالمات الزائدة).
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we وكيفية سدادها الكترونيًا

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكيفية تجنب الغرامة

منافذ سداد فواتير التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 يمكن سدادها من خلال المنافذ التي أتاحتها الشركة المصرية للاتصالات WE والمنتشرة في المحافظات، وهى كما يلي:-

  • كافة مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات بنكي الأهلي و CIB.
  • خدمة فودافون كاش.
  • خدمة خدماتي.
  • خدمة Bee.
  • خدمة مصاري.
  • خدمة فوري.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة سداد.
  • خدمة أمان.

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