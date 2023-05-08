الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني

امتحانات
امتحانات

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية عن الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات نهاية العام 2023، حيث قررت الوزارة تخفيف المناهج على الطلاب بحذف بعض الدروس.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023

وبالتزامن مع زيادة عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير نقدم لكم من خلال هذه السطور الدروس المحذوفة للصف الثالث الإعدادي 2023 للحد من القلق أو التوتر الذين يسيطرون على الطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق الامتحانات

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المواد:

الملغي في مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023:

 

الملغي في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023:

 

الملغي في مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023:

الملغي في مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023:

 

 

المحذوف من منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

قبل امتحانات الإعدادي.. كيفية تأهيل الطالب نفسيًا لموسم الامتحانات؟

الملغي في مادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 للطلاب وأولياء أمورهم في عدد من المحافظات فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، وذللك للإستعداد في وقت مبكر لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، تلك المرحلة التي تعد انتقالية في حياة الطلاب وأهاليهم، وذلك للتقدم بالمرحلة الثانوية في مراحل التعليم، ونقدم لكم من خلال هذه السطور البجدول المعتمد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام 2023: 

-يوم الأربعاء 17 مايو: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

-يوم الخميس 18 مايو: امتحان مادة الدراسيات الاجتماعية.

-يوم السبت 20 مايو: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

 

-يوم الأحد 21 مايو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

 

-يوم الاثنين 22 مايو: امتحان مادة الهندسة.

 

-يوم الثلاثاء 23 مايو: امتحان مادة العلوم.

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