قبل أيام من بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي حددتها وزارة التربية والتعليم خلال الشهر الجاري وفق الأوقات التي تحددها مديرية التربية والتعليم في كل محافظة، زاد بحث الطلاب عن الجزء المحذوف من منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني والذي حددته الوزارة للمطالعة فقط، وتعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

المحذوف من منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الدروس الملغية 3 إعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية وهي الوحدة الثانية: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة: (درس اختيار دولة من المقررة على المحافظة)، الوحدة الرابعة: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية (الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية).

ومادة التاريخ الصف الثالث الإعدادي، الوحدة الثالثة: ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي: الدرس الأول ثورة 23 يوليو 1952، ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي: الدرس الثاني مصر والقضية الفلسطينية– الدرس الثالث حرب أكتوبر 1973.

وثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي: الدرس الخامس ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، والوحدة الرابعة: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية: الدرس الأول الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني، الدرس الثاني: مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

المحذوف من منهج الصف الثالث الإعدادي 2023

حددت الوزارة المحذوف من منهج الصف الثالث الإعدادي مادة اللغة العربية وهي درس رسالة إلى ابني: من 20 إلى 22.

وفي مادة اللغة الإنجليزية الصف الثالث الاعدادي تم الغاء صفحات: من 32 إلى 33، والوحدة 12 من صفحة 54 حتى 63، والمراجعة صفحة 64 وصفحة 65.

وفي مادة رياضيات 3 إعدادي الوحدة الأولى.. الدرس الثالث: حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية.

الوحدة الثالثة.. الدرس الثاني: الحدث المكمل والفرق بين حدثين.

الوحدة الخامسة.. الدرس الثاني: العلاقة بين الزوينين المحيطتين والمركزيتين المشركتين في القوس، الدرس الثالث: الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس، الدرس الخامس خواص الشكل الرباعي ، الدرس السادس: العلاقة بين مماسات الدائرة ، الدرس السابع: الزاوية المماسية.