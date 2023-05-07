قبل امتحانات الإعدادي.. كيفية تأهيل الطالب نفسيًا لموسم الامتحانات؟

حالة من التوتر تسيطر على بعض الطلبة بالمرحلة الإعدادية، بسبب خوض امتحانات نهاية العام، والتي فيها يحدد مصير الطالب في السنوات المقبلة.

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية، تقدم الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي ميادة عابدين، عدد من النصائح لتأهيل الطالب نفسيًا واجتياز الامتحانات بسهولة ويسر بدون ضغوط.

روشتة التأهيل النفسي للطلبة أيام الامتحانات:

يجب علي الطالب أن يستعد نفسيًا وبدنيًا للامتحانات.

يبدأ بتنظيم وقت النوم لأن النوم العميق يساعد علي راحة الجسم والعقل.

ضرورة وضع جدول لتنظيم أوقات المذاكرة.

التعود علي النشاط والبعد عن الكسل وإحباط الذات.

تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة والدسمة.

ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل لتنشيط الدورة الدموية وطرد الإحباط.

علي الأهل تهيئة الجو المناسب للطلاب فمن الضروري أن تجعل الأسرة الجو المحيط بالطلاب مليء بالهدوء والسكينة.

البعد عن افتعال الخناقات وتأجيل أي خلافات لبعد انتهاء الطالب من الامتحانات.

تشجيع الطالب المستمر ودعمه والبعد عن المقارنات.

نصائح المراجعة والمذاكرة السليمة:

ضع جدول مراجعة واقعي، حدد مقدار ما عليك القيام به والوقت الذي يتعين عليك القيام به، ثم قسمه إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، استهدف إجراء مراجعة لبضع ساعات كل يوم، واخلط مواضيعك حتى لا تشعر بالملل.

ابحث عن أسلوب المراجعة الذي يناسبك، فالدراسة بمفردها في غرفة هادئة تناسب بعض الناس، لكن لا يحب الجميع العمل في صمت، جرب تشغيل الموسيقى بهدوء في الخلفية.

خصص ملاحظاتك لجعلها أكثر خصوصية، جرب الترميز اللوني أو الملاحظات على البطاقات البريدية أو الرسوم البيانية أو أي شيء يساعدك في تعلم موضوعك.

تأكد من أنك تفهم كل شيء، إذا صادفت شيئًا لا تفهمه، فحاول العثور على مصدر جديد للمعلومات يساعدك على فهمه.

انظر إلى أوراق الامتحان السابقة، هذا يعني أنه يمكنك التعرف على تخطيط ونوع الأسئلة التي ستطرح عليك، تدرب على إكمال أوراق الامتحان في الوقت المحدد لتحسين أسلوب الاختبار الخاص بك.

كافئ نفسك، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تأخذ حمامًا طويلًا أو تشاهد فيلمًا جيدًا بمجرد الانتهاء من جلسة المراجعة.