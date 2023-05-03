نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني ومواعيد الامتحانات

تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 مايو الجاري ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني.

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني

وتنشر “الدستور” نماذج قد أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للصف الخامس الابتدائى.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على مراجعات الصف الخامس الابتدائي من خلال الرابط التالى: من هنا.

حيث يمكنك التدريب على بنوك الأسئلة فى كل المواد سواء عربي أو لغات والتدريب عليها قبل امتحانات الترم الثاني وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وقد حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي

أولًا: سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 25 مايو 2023

ثانيًا: الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 20 حتى 25 مايو 2023.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2023.

رابعًا: الصفان الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6 حتى 21 مايو 2023.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع الابتدائي (صباحي – مسائي).

- الصف الخامس الابتدائي ( صباحي – مسائي).

- الصف السادس الابتدائي ( صباحي – مسائي).

جداول امتحانات المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادي ( صباحي – مسائي).

- الصف الثانى الإعدادي ( صباحي – مسائي).

-الصف الثالث الإعدادي ( صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

جداول امتحانات المرحلة الثانوي العام

-الصف الأول الثانوي ( صباحي – مسائي).

- الصف الثانى الثانوي ( صباحي – مسائي).