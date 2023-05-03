الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة والقليوبية وسوهاج

جريدة الدستور

يزداد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة مع استعداد الطلاب وأولياء الأمور لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 والمقررة عقدها هذا الشهر. 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة

يقدم موقع الدستور جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة وعدد من المحافظات التي أعلنت جدول شهادتها الإعدادية.

الأربعاء  17 مايو 2023 
امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
 

الخميس 18 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية
 

السبت  20 مايو 2023
امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 

الأحد 21 مايو 2023 
امتحان مادة اللغة الأجنبية.
 

الاثنين 22 مايو 2023
امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
 

الثلاثاء 23 مايو 2023
امتحان مادة العلوم.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 وموعد الامتحانات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في  محافظة القليوبية
 

الخميس 18 مايو 2023 
اللغة العربية والخط والإملاء ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء 

السبت 20 مايو 2023 
امتحان الهندسة والتربية الفنية 

 

الأحد 21 مايو 2023 
امتحان الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 

الاثنين 22 مايو 2023 
امتحان العلوم والتربية الدينية

 

الثلاثاء 23 مايو 2023 
امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية

 

الأربعاء 24 مايو 2023 
امتحان الدراسات الاجتماعية

ويجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.
 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة سوهاج

السبت 13 مايو 2023
امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الرياضية

الأحد 14 مايو 2023
امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية
 

الاثنين 15 مايو 2023
امتحان العلوم والتربية الدينية

 

الثلاثاء 16 مايو 2023
امتحان اللغة الاجنبية

 

الأربعاء 17 مايو 2023 
امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 

الخميس 18 مايو 2023
امتحان الدراسات الاجتماعية

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أختبر نفسك.. أمتحان متوقع فى مادة الماث للصف الثالث الاعدادى

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الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني لجميع المواد الدراسية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 جدول امتحانات الصف الثالث جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني جدول امتحانات لمحافظ محافظة سوهاج محافظة القليوبية محافظة القاهرة

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