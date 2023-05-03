جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة والقليوبية وسوهاج
يزداد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة مع استعداد الطلاب وأولياء الأمور لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 والمقررة عقدها هذا الشهر.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة
يقدم موقع الدستور جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة وعدد من المحافظات التي أعلنت جدول شهادتها الإعدادية.
الأربعاء 17 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
الخميس 18 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية
السبت 20 مايو 2023
امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الأحد 21 مايو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية.
الاثنين 22 مايو 2023
امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
الثلاثاء 23 مايو 2023
امتحان مادة العلوم.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية
الخميس 18 مايو 2023
اللغة العربية والخط والإملاء ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء
السبت 20 مايو 2023
امتحان الهندسة والتربية الفنية
الأحد 21 مايو 2023
امتحان الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الاثنين 22 مايو 2023
امتحان العلوم والتربية الدينية
الثلاثاء 23 مايو 2023
امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية
الأربعاء 24 مايو 2023
امتحان الدراسات الاجتماعية
ويجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة سوهاج
السبت 13 مايو 2023
امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الرياضية
الأحد 14 مايو 2023
امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية
الاثنين 15 مايو 2023
امتحان العلوم والتربية الدينية
الثلاثاء 16 مايو 2023
امتحان اللغة الاجنبية
الأربعاء 17 مايو 2023
امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس 18 مايو 2023
امتحان الدراسات الاجتماعية