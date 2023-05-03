جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة والقليوبية وسوهاج

يزداد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة مع استعداد الطلاب وأولياء الأمور لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 والمقررة عقدها هذا الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة

يقدم موقع الدستور جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة وعدد من المحافظات التي أعلنت جدول شهادتها الإعدادية.

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.



الخميس 18 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية



السبت 20 مايو 2023

امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



الأحد 21 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية.



الاثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.



الثلاثاء 23 مايو 2023

امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية



الخميس 18 مايو 2023

اللغة العربية والخط والإملاء ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء

السبت 20 مايو 2023

امتحان الهندسة والتربية الفنية

الأحد 21 مايو 2023

امتحان الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 22 مايو 2023

امتحان العلوم والتربية الدينية





الثلاثاء 23 مايو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية

الأربعاء 24 مايو 2023

امتحان الدراسات الاجتماعية

ويجري امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة سوهاج

السبت 13 مايو 2023

امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الرياضية

الأحد 14 مايو 2023

امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية



الاثنين 15 مايو 2023

امتحان العلوم والتربية الدينية

الثلاثاء 16 مايو 2023

امتحان اللغة الاجنبية

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 18 مايو 2023

امتحان الدراسات الاجتماعية