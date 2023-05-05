الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نظافة أسنان الأطفال.. نصائح لحماية أسنان طفلك من البكتيريا الضارة

نظافة أسنان الأطفال
نظافة أسنان الأطفال

من أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا عند الأطفال تسوس الأسنان ، والذي تسببه البكتيريا الضارة، الفم كما نعلم جميعًا هو ملاذ للبكتيريا الجيدة والسيئة على حد سواء، ومفتاح صحة الفم الجيدة هو الحفاظ على التوازن بينهما في اتجاه البكتيريا الجيدة. 

 هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع البكتيريا من دخول أسنان أطفالك والحفاظ على ابتسامتهم صحية. 

1. استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

الاعتقاد الخاطئ الشائع هو استخدام معجون أسنان خالٍ من الفلورايد للأطفال ، لكن الفلورايد بتركيزات منخفضة كما هو موجود في معاجين الأسنان مفيد جدًا في حماية الأسنان من التسوس، إنه عن طريق الحد من الهجوم البكتيري على الأسنان عن طريق الترابط مع أيونات الكالسيوم في المينا وكذلك عن طريق رفع درجة الحموضة في اللعاب، النشاط البكتيري محدود أو ضعيف في درجة الحموضة المرتفعة أو المحايدة.

2. إدخال غسول الفم أو المضمضة في سن مبكرة

يمكن أن يساعد تعليم طفلك على الشطف والبصق حقًا في الحفاظ على النظافة، إذا كان هناك ميل كبير للتعفن إما وراثيًا أو بناءً على عادات غذائية ونظافة أخرى، فإن استخدام غسول الفم هو وسيلة مريحة للغاية لضمان أن التركيزات البكتيرية خاصة للبكتيريا المسببة للتسوس وأمراض اللثة تبقى منخفضة.

3. بالفرشاة مرتين

إن عملية التنظيف بالفرشاة تزعج ما نسميه الغشاء الحيوي للبكتيريا الموجودة على الأسنان والتي إذا تركت دون رادع لأكثر من 24 ساعة تؤدي إلى تآكل حمض بطيء للأسنان، ومن ثم ممارسة التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا حتى لو تناول طفلك بعض الحلويات.

4. الخيط

عادة ما يكون أعلى معدل حدوث للتسوس بين الأسنان حيث يصعب تنظيف هذه المناطق، إذا تم إدخال جهاز أو أداة خيط الأسنان في وقت مبكر، يمكن للطفل أن يتعلم كيفية حماية أسنانه من الأطعمة التي تؤويها وبالتالي البكتيريا في المناطق التي يصعب تنظيفها.

5. نظام غذائي صحي

يعتبر النظام الغذائي غير الحلو أو المعالج مثاليًا للحفاظ على درجة حموضة اللعاب عالية ومنع أي ضرر لأسنان الطفل، في حين أن القول أسهل من الفعل، يجب تعليم أطفالنا تناول الخضار الورقية الخضراء ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم بدءًا من الحليب غير المحلى إلى الجبن.

استخدم هذه العادات السنية البسيطة في أقرب وقت ممكن مع أطفالك الصغار لضمان صحة الفم الجيدة والنظافة والحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الفم.

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