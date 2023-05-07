"الاتصالات": 680 ألف مشترك جديد بالتليفون الأرضى خلال فبراير الماضى

اقبال غير مسبوق

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الطلبات الجديدة على خدمة التليفون الأرضي بعد أن سجلت زيادة بنحو 680 ألف مشترك جديد خلال فبراير الماضي.

وأشار التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.36 مليون مشترك بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 11.55 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 6.99% وشهري 5.84%، بعد أن سجل خلال يناير 2023 نحو 11.68 مليون مشترك.

- معدل انتشار التليفون الثابت

وأكد التقرير أن معدل انتشار التليفون الثابت "الأرضي" بلغ 11.7% بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 11.11% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.59 % في حين بلغ معدل النمو الشهري نحو 5.88 % عن شهر يناير السابق عليه والذي سجل 11.05 %.

وتابع التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1556 سنترالًا بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 1532 سنترالًا عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 24 سنترالًا، بنسبة نمو سنوية 1.57%، واستحوذ الريف منها على 1072 سنترالًا.

وأنفقت الدولة 60 مليار جنيه استثمارات خلال عامين لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه أخرى لتوصيل الإنترنت إلى نحو 3.5 مليون منزل بالريف ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم جميع الخدمات الرقمية للمواطنين في سهولة ويسر.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات طفرة كبيرة في تطوير كابلات الألياف الضوئية الفايبر ونشر آلاف من كبائن MSAn الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين، وفق توجيهات وزارة الاتصالات بنشر خدمات التليفون الأرضي لخدمة جميع قرى الجمهورية.

مؤشرات قطاع الاتصالات