الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا وطرق سدادها

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يحتاج أصحاب العدادات القديمة إلى تسديد فاتورة الكهرباء بشكل شهري بعد حساب قيمة الاستهلاك، وذلك على عكس أصحاب عدادات الكهرباء الجديدة الذين يقوموا بشحن الكهرباء وعلى أساسها يتم تحديد الاستهلاك.

ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة والشركات التابعة لها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا تسهيلًا على المواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

يستطيع المواطنون القانطون في المحافظات التابعة لشركة شمال الدلتا للكهرباء، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال  الدلتا من خلال اتباع الخطوات التالية : 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو ٢٠٢٣

بالخطوات.. الاستعلام إلكترونيًا عن فاتورة المياه مايو 2023

أولا الدخول على شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم اختيار على أيقونة الخدمات، ثم الضغط على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، قم بإدخال رقم العداد والمكون من 13 رقمًا، إدخال رمز التأكيد الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على عرض كل الفواتير في حالة الرغبة بمراجعة جميع الفواتير، أو الضغط على عرض الفواتير غير المدفوعة في حالة معرفة قيمة الفواتير غير المدفوعة.

وتوفر وزارة الكهرباء والطاقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمواطنين والتي تتيح أيضًا تسديد الفاتورة الكترونيا وذلك من خلال الدخول على موقع  وزارة الكهرباء أو اضغط مباشرة على هذا الرابط هنا، وبعدها اضغط على أيقونة  اختيار الخدمات، ثم اضغط على الاستعلام عن الفواتير، ثم قم باختيار  شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ثم أدخل البيانات المطلوبة المكتوبة أمامك ومنها رقم العداد والعنوان، وستظهر الفاتورة أمامك . 

سداد فاتورة الكهرباء 

أتاحت وزارة الكهرباء عدة طرق لسداد فاتورة الكهرباء ، وذلك من خلال الموفع الرسمي لوزارة الكهرباء ، أو من خلال منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال خدمة  فوري، أو من المحافظ البنكية لبنوك  (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) .

ويمكن سداد فاتورة الكهرباء عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) ، أو محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) ، أو عن طريق  تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد 2023

فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عدادات الكهرباء الجديدة شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

عرض قطرى مغرٍ للأهلى للتعاقد مع حمدى فتحى: ماذا قال اللاعب؟

"التعليم" تستعرض استعداداتها النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

السيسى يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة التقاضى

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تفاصيل انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟