رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا وطرق سدادها

يحتاج أصحاب العدادات القديمة إلى تسديد فاتورة الكهرباء بشكل شهري بعد حساب قيمة الاستهلاك، وذلك على عكس أصحاب عدادات الكهرباء الجديدة الذين يقوموا بشحن الكهرباء وعلى أساسها يتم تحديد الاستهلاك.

ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة والشركات التابعة لها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا تسهيلًا على المواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

يستطيع المواطنون القانطون في المحافظات التابعة لشركة شمال الدلتا للكهرباء، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا الدخول على شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم اختيار على أيقونة الخدمات، ثم الضغط على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، قم بإدخال رقم العداد والمكون من 13 رقمًا، إدخال رمز التأكيد الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على عرض كل الفواتير في حالة الرغبة بمراجعة جميع الفواتير، أو الضغط على عرض الفواتير غير المدفوعة في حالة معرفة قيمة الفواتير غير المدفوعة.

وتوفر وزارة الكهرباء والطاقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمواطنين والتي تتيح أيضًا تسديد الفاتورة الكترونيا وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء أو اضغط مباشرة على هذا الرابط هنا، وبعدها اضغط على أيقونة اختيار الخدمات، ثم اضغط على الاستعلام عن الفواتير، ثم قم باختيار شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ثم أدخل البيانات المطلوبة المكتوبة أمامك ومنها رقم العداد والعنوان، وستظهر الفاتورة أمامك .

سداد فاتورة الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء عدة طرق لسداد فاتورة الكهرباء ، وذلك من خلال الموفع الرسمي لوزارة الكهرباء ، أو من خلال منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال خدمة فوري، أو من المحافظ البنكية لبنوك (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) .

ويمكن سداد فاتورة الكهرباء عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) ، أو محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) ، أو عن طريق تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.