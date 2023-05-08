الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

حين يحين موعد تجديد رخصة السيارة، يبدأ مالك السيارة في الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة إلكترونيا للحصول على شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات المرورية.

شروط تجديد رخصة المركبة إلكترونيا

لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية ​

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

المستندات المطلوبة لـ تجديد رخصة السيارة

 

الرخصة السابقة .

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​

ويتم الدخول على الموقع الرسمي لبوابة المرور واتباع الخطوات من هنا   traffic.moi.gov.eg

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 جميع المحافظات وكيفية تقديم تظلم

الاستعلام عن المخالفات المرورية 

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة لينك مخالفات المرور من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية نيابة المرور مخالفات السيارات قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا  https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور 

يبحث مالكي السيارات عن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعبارات التالية: كشف مخالفات , كشف مخالفات المرور, استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023, مخالفات السيارات مرور القاهرة, الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي. 

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