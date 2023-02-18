رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 جميع المحافظات وكيفية تقديم تظلم

يتصدر البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية للسيارة محركات البحث في مصر في الأيام الأخيرة إذ يبحث عنه معظم قائدي السيارات وحاملي رخص القيادة على محركات البحث، حيث يريدون الاستفسار عن مخالفات المرور الواقعة على السيارة، لمعرفة قيمة الغرامة المستحقة، وهل يمكن التصالح عليها، وكيفية تسديدها إلكترونيًا؟

مخالفات المرور 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها "الدستور" للقراء، نقدم في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 في جميع المحافظات، من خلال رابط النيابة العامة، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، حيث يمكن الدخول عبر الرابط، والاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ورقم اللوحة المعدنية للسيارة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

في السطور التالية نقدم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 جميع المحافظات، من خلال موقع النيابة العامة.

الدخول على الموقع الالكتروني للنيابة العامة من هنــــــــــا.

اضغط على الاستعلامات.

اختيار المطلوب سواء كان الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة.

عند الرغبة في الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، يجب كتابة رقم الرخصة بالأرقام والأحرف ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

وفي حال الرغبة في معرفة مخالفات رخص القيادة يجب كتابة رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، وأخيرًا الضغط على إجمالي المخالفات.

أخيرًا، تظهر المخالفات الموجودة على السيارة كاملة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023 أون لاين

بعد معرفة قيمة المخالفات يمكن تقديم تظلم على مخالفات المرور 2023، وفي حال قبول التظيم يمكن تخفيض قيمة المخالفة إلى 50%، أو على الأقل دفع الحد الأدنى من قيمة مخالفات المرور 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع النيابة العامة، ثم اختر خدمات نيابات المرور.

- اختر التظلمات.

- أختر التظلم على مخالفات رخصة القيادة أو مخالفات رخص المركبات.

- كتابة رقم الرخصة.

- ثم تظهر قيمة المخالفات، وبعدها اضغط على أيقونة «موافق».

- تيطلب الموقع بعد ذلك البيانات الأساسية لرخصة المركبة، على الفور يجب تدوين البيانات الشخصية في الخانات المخصصة.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب. ‏

- تظهر لك صفحة ويب بها بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ بالرقم لاستخدامه في المتابعة من خلال قسم متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة.

-نتيجة التظلم في حالة القبلول والرفض يم إرسالها عبر رسالة قصيرة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.