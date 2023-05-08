الإثنين 08 مايو 2023
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مصر

3 روابط.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 وكيفية التظلم

المرور
المرور

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانا 2023 قائمة بحث الكثير من ملاك وقائدي السيارات في مصر خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع وضع شرط جديد لاستعلام مخالفات المرور بضرورة إدخال الرقم القومي وهاتف المحمول الخاص بمالك السيارة حتي يتمكن من إظهار جميع المخالفات المسجلة في المرور وإصدار شهادة مخالفات عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا

فعلت الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا لجميع المواطنين ملاك السيارات عبر منصة مصر الرقمية لتخفيف العبئ علي الموظفين وضمان خصوصيتهم من خلال شبكة خدمات رقمية كبيرة تشمل جميع القطاعات.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة بدون دفع أي رسوم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى موقع مصر الرقمية من هنا.
  • تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع أو انشاء حساب جديد برقم الهاتف بكل سهولة.
  • اختيار أيقونة مركباتي.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
  • اختيار أيقونة بدء الخدمة.
  • أدخل رقم لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أم أرقام فقط.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام بالتفصيل.

موقع النيابة العامة لمخالفات المرور

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال موقع النيابة العامة للخدمات المرورية من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

• الدخول إلى خدمات المرور علي موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت من هنا.

• اختيار خدمات المرور.

• الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

• كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

• اضغط على عرض المخالفات المرورية.

• سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

• فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وتقديم التظلم

رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور

رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023 عبر بوابة مرور مصر

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023| متوفر الرابط والتظلمات

خطوات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي

  • الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور هنـــا.
  • اختيار أيقونة التظلمات.
  • كتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة.
  • الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصي والأدني.
  • اقرأ شروط الخدمة ثم أكد الموافقة عليها.
  • اضغط على كلمة إرسال.
  • ستظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة.
  • ستتلقى نتيجة التظلم على المخالفة بعد أقل من 24 ساعة من خلال رسالة على رقم تليفوك المحمول.

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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 جميع المحافظات وكيفية تقديم تظلم

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

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