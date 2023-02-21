الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يستعلم قائدو المركبات عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة كما يمكنهم عمل تظلم أيضا لتخفيض قيمة مخالفات المرور، وكل ذلك إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور.

 

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر

 

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

 

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا  https://play.google.com

 

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية.. موقع النيابة العامة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة في مصر

تظلمات المخالفات المرورية 

يتيح موقع النيابة العامة للمرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور

1 - عليك الدخول علي موقع النيابة العامة.

2 - ستظهر لك صفحة بها خدمات نيابات المرور.

3 - اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط على كلمة استمرار.

4 - قم باختيار "مخالفات رخص مركبات".

5 - ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.

6 - بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط علي "تقديم الطلب".

7 - وبعد إرسال الطلب، ستحصل علي كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.

 

خدمات المرور الالكترونية

ويبحث قائدو السيارات عن المخالفات بالعبارات التالية: اسرع استعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .

 

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