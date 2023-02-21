أسرع استعلام عن المخالفات المرورية.. موقع النيابة العامة

يوفر موقع النيابة العامة خدمة استعلام عن المخالفات المرورية المسجله علي رخص التسير بأنوعها ورخص القياده كما تتيح الاطلاع علي نماذج المخالفات المسجله ، مما يوفر للمواطنين من أصحاب السيارات التعرف على قيمة المخالفات الذين سددوها وأمكان تسجيلها ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع النيابة العامة لأسرع استعلام عن المخالفات المرورية.

رابط استعلام المخالفات المرورية

يستطيع المواطنون من أصحاب المركبات اجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة من خلال الدخول عبر موقع النيابة العامة او الضغط على الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg ، ثم اختر أيقونة بيانات المرور، ثم اضغط على أيقونة الاستعلامات ثم اضغط على زر استمرار، ثم حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، ثم اختر مخالفات رخص المركبات ثم اضغط على زر استمرار.

فتظهر صفحة ويب جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة أرقام فقط، أو حروف وأرقام، ثم اضغط على إجمالي المخالفات، فتظهر أمامك قيمة جميع المخالفات المسجلة على سيارتك، بعد معرفة قيمة المخالفات يمكنك اتخاذ قرار، أو التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة أونلاين من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو شركات التحصيل.

كيف تسديد المخالفات المرورية لسيارتك

تستطيع تسديد المخالفات المرورية لسيارتك أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى المرور ، وذلك من خلال موقع النيابة العامة الذي استعلمت من خلاله عن المخالفات المرورية ، وذلك بالضغط على الرابط التالي https://ppo.gov.eg

ثم اختر خدمات المرور، واضغط على أيقونة «الدفع» ثم اختر المخالفة المراد سدداد قيمتها «مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة»، وأدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على إجمالي المخالفات، وبعد ظهور قيمة المخالفات المستحقة، اختر طريقة الدفع المناسبة.