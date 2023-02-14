يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023، حيث منحت الشركة المصرية للاتصالات المشتركين فرصة حتى مساء اليوم، لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل فرض غرامة تأخير، حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 4 أشهر بصفة دورية.

موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة فبراير 2023

"الدستور" يرصد في السطور التالية التفاصيل والمعلومات الكاملة التي يتم البحث عنها وتشمل آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023، وخطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي "أونلاين"، وأماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي، وإليكم التفاصيل.

تصدر فاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.



آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

كما أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2023 حيث تمنح الشركة مهلة 30 يومًا للمواطنين لسدادها دون غرامة مالية، تنتهي اليوم ١٤ فبراير، فيما تمنح العملاء المتخلفين عن الدفع، مهلة شهر آخر حتى يوم 14 مارس 2023، للسداد بغرامة مالية قدرها 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023 (من هنا )

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.



كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لتسديد الفاتورة:

- سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2023، نقدًا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

- سداد فاتورة الأرضي لـ شهر فبراير 2023، من خلال الدفع النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بأنحاء الجمهورية.

- سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2023 من خلال “الفيزا كارت” عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان”.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في خدمات “سداد، خدماتي، ممكن، مصاري”.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مباشر في سنترال الشركة المصرية للاتصالات WE أو في مكاتب البريد.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة we وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في كافة المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.