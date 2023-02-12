الأحد 12 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

الخط الأرضي
الخط الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي للمواطنين لشهر فبراير بعد أنا تركت الشركة فترة سماح لمستخدمي التليفون لتسديد فاتوزة الخط الأرضي حتى منتصف مارس المقبل، ومع زيادة عمليات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي تعرض “الدستور” رابط الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي.

 

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آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى

حددت المصرية للاتصالات آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر فبراير الجاري لمستخدمي التليفون المنزلي حتى 14 مارس المقبل، وفي حالة عدم الالتزام بـ آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى يتم قطع الحرارة عن التليفون ويتم إعادة الحرارة بعد سداد فاتورة الخط الأرضي بالغرامة المالية التي تقدرها الشركة ب 10% من قيمة فاتورة التليفون الارضي . 

روابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم 2023

طرق ورابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى لشهر فبراير 2023

 

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we

يستطيع المواطنون الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we من خلال زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات أو الضغط على الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-EG

والضغط على أيقونة الاستعلام بالتليفون وقم بكتابة الكود الخاص بالمحافظة التي تتبع لها ثم كتابة رقم التليفون والضغط على زر الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we فتظهر قيمة فاتورة التليفون الارضي .

ويمكن لمالكي التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عن طريق الرقم المختصر 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة، كما يستطيع أصحاب التليفون المنزلي دفع فاتورة أون لاين  لرقم آخر عبر موقع شركة WE في حال وجود أكثر من فاتورة، أدخل البريد الإلكتروني، ثم اكتب رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة (فبراير 2023) وقيمة الفاتورة، ثم أخيرًا زر سدد الفاتورة ، وبعد الضغط على زر سدد سيطلب منك إدخال بيانات وسيلة السداد، وهل هي البطاقة فيزا أو ماستر كارد، ثم الضغط على زر «سدد»، وإذا كنت ستسدد بطاقة الفيزا سيطلب منك رقم otp وهو رقم سري مغير تحصل عليه عملية واحدة تقوم بكتابة ثم الضغط على زر سدد فيتم خصم المبلغ من بطاقة الفيزا أو الماستر كارد ويتم سداد الفاتورة. 

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قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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