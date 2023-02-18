السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من خلال الشبكة الموحدة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يتساءل أصحاب عدادات الكهرباء غير المسبوقة الدفع _عداد الكارت_، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023 مع اقتراب الشهر على النهاية بالتزامن مع توزيع شركات الكهرباء في مختلف المحافظات؛ لسداد إيصالات فواتير استهلاك فبراير بعد أن بدأ محصلين الكهرباء في تحصيلها، اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

فاتورة الكهرباء فبراير 2023 أون لاين

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور يوميًا للقراء، يقدم في التقرير التالي  خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023 أون لاين، من خلال رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تضم وتضم الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ 6 شركات إنتاج و9 توزيع، وللراغبين ف استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد كهرباء جديد يعمل بكارت ذكي نقدم لكم الخطوات.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023

للراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين يجب عليهم أولًا تسجيل حساب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــا، لتتمكن من الدخول باسم مستخدم ورقم الهاتف,

 

 

رابط تقديم على عداد كهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء 2023 بالخطوات

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023 أون لاين

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط يمكن من خلاله معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023 من خلال بوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر في كافة المحافظات، يستطيع المواطنون الاستعلام بكل سهولة عن قيمة فاتورة الكهرباء فبراير3 أون لاين من خلال الخطوات التالية:

 

  1. الدخول رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر من هنــــــــــــــا.
  2. الضغط على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات.
  3. التوجه إلى موقع المنصة الموحدة، اختيار "استعلم عن فواتير".
  4. اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.
  5. تحديد المحافظة .
  6. ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  7. الضغط على استعلام، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، وتسددها للمحصل أو في الشركة.

 

طريقة استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد كهرباء كارت ذكي

كما يتساءل الآلاف في مختلف المحافظات عن طريقة استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد كهرباء جديد مسبوق الدفع يعمل بالكارت الذكي؛ ووفرت الشركة القابضة للكهرباء طريقة سهلة حتى يتمكن المواطنين من ذلك، وكل ما عليهم فعله؛ التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع لمنطقتك، واتباع الخطوات التالية:

 

  • كتابة البيانات المطلوبة في نموذج طلب فحص استيفاء، تستلمه من الموظف بالشركة.
  • إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.
  • دفع رسوم استبدال القديم بالجديد.
  • تصفية وتسوية الحساب القديم ، في حالة إذ كان  المشترك عليه تراكمات مالية للشركة عليه الدفع أولًا.
  • يسدد المشترك رسوم فحص العداد، وتختلف الرسوم على حسب نوع العداد سواء أحادي الوجه أو ثلاثي.
  • وسيتم فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
الكهرباء خطوات الاستعلام فاتورة الكهرباء فبراير فاتورة الكهرباء فبراير 2023 فبراير 2023 المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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