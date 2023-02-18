من خلال الشبكة الموحدة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023

يتساءل أصحاب عدادات الكهرباء غير المسبوقة الدفع _عداد الكارت_، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023 مع اقتراب الشهر على النهاية بالتزامن مع توزيع شركات الكهرباء في مختلف المحافظات؛ لسداد إيصالات فواتير استهلاك فبراير بعد أن بدأ محصلين الكهرباء في تحصيلها، اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

فاتورة الكهرباء فبراير 2023 أون لاين

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور يوميًا للقراء، يقدم في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023 أون لاين، من خلال رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تضم وتضم الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ 6 شركات إنتاج و9 توزيع، وللراغبين ف استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد كهرباء جديد يعمل بكارت ذكي نقدم لكم الخطوات.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023

للراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين يجب عليهم أولًا تسجيل حساب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــا، لتتمكن من الدخول باسم مستخدم ورقم الهاتف,

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023 أون لاين

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط يمكن من خلاله معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2023 من خلال بوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر في كافة المحافظات، يستطيع المواطنون الاستعلام بكل سهولة عن قيمة فاتورة الكهرباء فبراير3 أون لاين من خلال الخطوات التالية:

الدخول رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر من هنــــــــــــــا. الضغط على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات. التوجه إلى موقع المنصة الموحدة، اختيار "استعلم عن فواتير". اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول. تحديد المحافظة . ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام. الضغط على استعلام، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، وتسددها للمحصل أو في الشركة.

طريقة استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد كهرباء كارت ذكي

كما يتساءل الآلاف في مختلف المحافظات عن طريقة استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد كهرباء جديد مسبوق الدفع يعمل بالكارت الذكي؛ ووفرت الشركة القابضة للكهرباء طريقة سهلة حتى يتمكن المواطنين من ذلك، وكل ما عليهم فعله؛ التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع لمنطقتك، واتباع الخطوات التالية: