الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا

فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء

يبحث قطاع كبير من مشتركي الكهرباء في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شركة جنوب الدلتا عن شهر يناير الماضي وذلك من أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة التي يصدر لها فاتورة شهرية وذلك قبل قدوم المحصل لاستلام قيمة الاستهلاك الشهري.

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

وترصد «الدستور» خطوات رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وذلك عن طريق رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كما نرصد  خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من الموقع الرسمي للشركة  أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

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المنصة الموحد لخدمات الكهرباء


الاستعلام عن فاتورة كهرباء جنوب الدلتا من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء:
- يتم البحث في جوجل عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ثم تسجيل الدخول برقم التليفون المسجل في شركة الكهرباء او رقم تليفون مع المشترك بصفة دائمة
- الدخول على خدمة استعلام عن فواتير 
- اختيار الشركة التابع لها المشترك وهي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 
- التسجيل برقم العداد 
- ظهور الفاتورة 
ولخدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الضغط هنا 
كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا من خلال الموقع الرسمي للشركة الضغط هنا ، ثم الدخول الضغط على الخدمات واختيار الاستعلام عن الفواتير والتسجيل برقم المشترك، ثم الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير غير المدفوعة أو الاستعلام عن كل الفواتير .

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا من الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

 - كتابة الموقع الرسمي بوزارة الكهرباء من خلال محركات البحث،عند فتح الموقع ستظهر الصفحة الرئيسية وبها كافة شركات توزيع الكهرباء، يتم اختيار شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ثم يتبع الخطوات وهي :

- اختيار الشركة التي يتبعها من بين تلك الشركات.
- دفع الفواتير أونلاين.
رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
يقوم المستعلم بالدخول على موقع شركة جنوب الدلتا للكهرباء والتسجيل عليه من خلال هذا الرابط من هنا.
- ثم يقوم المستعلم بالضغط على ايقونة "قسم الخدمات".
-  يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة "استعلام عن الفواتير".
- يقوم المستعلم بكتابة اسم المحافظة.
- يقوم المستعلم بملئ الخانات الخاصة بالاسم وورقم عداد الكهرباء والذى يتكون من 10 أرقام.
- أخيرا يضغط المستعلم على الأيقونة الخاصة بكلمة "استعلام".

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وائل لطفي

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