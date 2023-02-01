يتسأل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي المنزلي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي فبراير 2023، وذلك لسداد الفاتورة في أقرب وقت لعدم تعرضهم لأي غرامات تأخير.

كما تشهد الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي فبراير 2023، وفي هذا السياق يقدم “الدستور” رابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، في ظل كثرة البحث حول رابط فاتورة الغاز المنزلي على محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي فبراير 2023

يجب علي المواطن والعميل التابع لشركة الخدمات التجارية البترولية، احدي شركات قطاع البترول، الدخول لموقع الشركة ، عبر هذا الرابط (من هنا)،

ثم إدخال رقم المشترك الخاص للمستخدم، و الضغط على قائمة عرض، ثم ستظهر بيانات المستخدم بشكل كامل، سوف يتم إدخال جميع القراءات الحالية وستظهر القراءة السابقة.

و يتاح بسهولة تسديد فواتير الغاز المنزلي الطبيعي من المنزل بعدد كبير من الطرق البسيطة عبر موقع “شركة الخدمات التجارية البترولية”، وذلك عبر القيام بالضغط على الإدخال لرقم المشترك، ثم القيام بالضغط على خانة السداد لفواتير الغاز المنزلي، ثم قم بإدخال رقم المشترك كاملا مرة أخرى وسيشمل المحافظة ويشمل المنطقة واليومية ويضم القطاع والبلوك ويضم العمارة والشقة والفرعي، ثم اختر طرق السداد الإلكتروني، ويتاح سداد فاتورة الغاز المنزلي الطبيعي بدءا من يوم 6 يوليو إلى نهاية شهر يوليو الحالي.

قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

يذكر ان شركة الخدمات البترولية بتروتريد اعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، و للاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IVR

و أتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.