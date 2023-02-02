بالغرامات.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

يبحث الآلاف من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يناير 2023 وذلك في مختلف المحافظات، وذلك للاستفادة من الخدمة قبل الانقطاع كونها ترتبط بالانترنت.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

يتساءل المستفيدون من خدمة التليون الأرضي عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام، مع انتهاء شهر يناير، حيث يتم سداد قيمة فاتورة التليفون كل 3 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لعدم سداد مستحقات فاتورة التليفون الأرضي.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات أتاحت لعملائها مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، وبدأت الشركة في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يناير الماضي حسب أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

وتمنح الشركة المواطنين فترة سماح للمتأخرين عن دفع فاتورة الأرضي لمدة 30 يوم، ليكون آخر موعد للسداد في فترة السماح يوم 14 فبراير 2023.

غرامات تأخر سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

وتفرض المصرية للاتصالات غرامات مالية، تصل بحد أدنى إلى 10 جنيها، أو دفع نسبة تصل 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر.

وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي، في حالة تأخر العملاء عن السداد، وذلك اعتبارا من يوم 15 فبراير 2023، بالإضافة إلى أن الشركة تمنع العملاء غير المسددين لمدة شهرين من إجراء أو استقبال بداية من يوم 15 مارس 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات طريقتين للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023، وهما:

- الاتصال عبر خدمة العملاء لشركة we على الرقم 19777.

- أونلاين عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول علي موقع المصرية للاتصالات من خلال الضغط علي الرابط.

- إدخال كود المحافظة، التي يتواجد بها الخط الأرضي.

- كتابة رقم الخط الأرضي الخاص بالعميل.

- الضغط على اظهر الفواتير.

تظهر التفاصيل الخاصة بفاتورة التليفون من قيمة الاشتراك والمكالمات الزائد وغيرها من تفاصيل حال استخدام خاصية الأرقام المختصرة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

يوجد العديد من طرق الدفع لفاتورة الخط الأرضي للمصرية للاتصالات، وسداد خدمة فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت «we egypt»، حيث يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق:

- سنترالات الشركة المصرية للإتصالات.

- مكاتب البريد.

-ماكينات «ATM» التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- خدمة فودافون كاش.

- خدمة ممكن.

- خدمة مصاري.

- خدمة «Bee».

- خدمة سداد.

- خدمة أمان و خدماتي.