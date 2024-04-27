طارق فهمى: الاحتجاجات الطلابية فى الخارج تأتى من تأثير اللوبى الفلسطينى

قال أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، إن الاحتجاجات الطلابية في الخارج خاصة الأمريكية والبريطانية في تزامن واحد يشير إلى عدة أمور ربما لم تأتي في الميديا، منها تأثير اللوبي الفلسطيني في الخارج وتأثير بعض الدكاترة الفلسطينيين الموجودين، بالإضافة إلى العرب وهو تحرك عام في آن واحد.

الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وانتشارها في الخارج

وأضاف "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كان يمكن أن يعم في كثير من الجماعات الأوروبية في احتجاجات متزامنة مع الحدث نفسه، مع الارتباطات الخاصة بهم.

وأشار إلى أن هذه التأثيرات لها ما لها.. يعني كيف ستؤثر؟ ليست الاحتجاجات نفسها، كما أن هذه الشريحة شريحة كبيرة متميزة مهمة، وبالتالي أنا أعتقد إنه سيكون لها تأثير كبير في الساحة المقبلة وفي المواجهة.

وأوضح أن أن الجمهور الأوروبي عمومًا الآن، سيعاقب هذه الحكومات في أقرب انتخابات فيه تقريبًا 16 دولة أوروبية، 16 انتخابات في الفترة إللي جاية.

واختتم "فهمي"، تصريحاته، بأنه هذه الاحتجاجات مرتبطة بأبعاد الإنسانية، نحن نريد من الموقف الأوروبي سواء في الجماعات أو غيرهم، أن يتحول الأمر من بعد إنساني إلى بعد سياسي، ويكون هناك موقف قوى في التعامل مع الأحداث في غزة، وأن تكون الاحتجاجات سياسية وليست إنسانية تؤثر على أداء الحكومات بصورة أو بأخرى، وأن يكون لها تأثير مباشر وتغيير إحداثات في غزة.