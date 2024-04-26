واشنطن تهدد بفرض عقوبات جديدة على الصين

بعد لقائه مع شي جين بينج في بكين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العلاقات تتحسن لكن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن حرب أوكرانيا.

وحذر أنتوني بلينكن شي جين بينغ في اجتماع في بكين من أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين مستعدون لفرض عقوبات جديدة على الشركات الصينية إذا لم تتوقف عن توريد المواد والمعدات لصناعة الأسلحة الروسية، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

الاضطرابات تعكس التحسن الأخير في العلاقات بين واشنطن وبكين

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فقد لم يصدر رد فوري من "شي"، لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال في وقت سابق يوم الجمعة إن "الاضطرابات" يمكن أن تعكس التحسن الأخير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وتؤدي إلى "دوامة تنازلية" من التنافس والمواجهة وحتى الصراع.

وفي حديثه للصحفيين في نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام للصين، أقر بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بوجود تحسن في العلاقات منذ قمة سان فرانسيسكو في نوفمبر بين شي وجو بايدن.

وأشار إلى التعاون في مكافحة المخدرات، وإحياء الاتصالات بين جيشي البلدين، وأعلن عن أول محادثات أمريكية صينية حول المخاطر الأمنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي قال إنها ستعقد في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، أوضح بلينكن أن الدعم الصيني لصناعة الدفاع الروسية، والذي استخدم لتغذية الحرب العدوانية التي يشنها فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، يظل محورًا رئيسيًا للخلاف، والذي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على استعداد للعمل بشأنه.

وقال بلينكن: "إن الصين هي أكبر مورد للأدوات الآلية والإلكترونيات الدقيقة والنيتروسليلوز، وهو أمر بالغ الأهمية لصنع الذخائر ووقود الصواريخ وغيرها من العناصر ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدمها موسكو لتعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية". وستواجه روسيا صعوبة في مواصلة هجومها على أوكرانيا دون دعم الصين.

وأضاف أن حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي وشركاء مجموعة السبع ينظرون إلى القضية في الضوء نفسه، كما أن تزويد القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية بالوقود لا يهدد الأمن الأوكراني فحسب، بل يهدد الأمن الأوروبي، ولا يمكن لبكين أن تحقق علاقات أفضل مع أوروبا بينما تدعم أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة.

وأضاف: "لقد أوضحت أنه إذا لم تعالج الصين هذه المشكلة، فسوف نقوم بذلك. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني، وفرضنا ضوابط على الصادرات، وما إلى ذلك. كما كان من قبل، نحن مستعدون للتحرك لاتخاذ إجراءات إضافية، وقد أوضحت ذلك تمامًا في اجتماعاتي اليوم".

وقال بلينكن إن الصين أظهرت في السابق أن بإمكانها اتخاذ "إجراء إيجابي" في لحظة حرجة في حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال: "تذكرون أنه قبل أكثر من عام كانت لدينا مخاوف من أن روسيا تفكر في احتمال استخدام سلاح نووي". أعتقد أن صوت الصين كان مهمًا، على الأقل في ذلك الوقت، في إبعاد روسيا عن مسار هذا العمل المحتمل.

ولم يتناول "شي"، في تصريحاته الخاصة في بداية اجتماعه مع بلينكن، بشكل مباشر السياسة الصينية تجاه روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الصيني إنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من النظر إلى التنمية في الصين في ضوء إيجابي.

وأضاف: "هذه قضية أساسية يجب معالجتها، تمامًا مثل الزر الأول للقميص الذي يجب تصحيحه، حتى تستقر العلاقات الصينية الأمريكية وتتحسن وتتحرك للأمام حقًا".