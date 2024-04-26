الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الشرطة تقترب من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين داخل جامعة فرنسية

الجامعات االامريكية
الجامعات االامريكية

يتواجد العشرات من ضباط الشرطة الذين يرتدون ملابس مكافحة الشغب خارج أحد مباني الحرم الجامعي في جامعة ساينس بو في باريس يوم الجمعة، ويبدو أنهم يستعدون لكسر الحصار المؤيد للفلسطينيين في مبنى الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة الفرنسية الكبرى.

واصطفت الشرطة بدروع مكافحة الشغب في مواجهة الطلاب. العديد من الطلاب يجلسون على الأرض، يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون.

وألقي القبض على إجمالي 36 متظاهرا في جامعة ولاية أوهايو ليلة الخميس بعد رفض أوامر التفريق، وفقا لتقرير أولي من الجامعة.

ومن بين المعتقلين الـ 36، كان 20 منهم لا ينتمون إلى الجامعة و16 طلابًا، بحسب المتحدث باسم الجامعة بنيامين جونسون.

وقال جونسون، ان قواعد الجامعة الراسخة تحظر التخييم والمناسبات الليلية. مارس المتظاهرون حقوقهم في التعديل الأول لعدة ساعات ثم صدرت لهم تعليمات بالتفرق، كما انه تم القبض على الأفراد الذين رفضوا المغادرة بعد عدة تحذيرات ووجهت إليهم تهم التعدي الجنائي.

القاضي يأمر بعدم فرض قيود على إطلاق سراح أعضاء مجتمع جامعة إيموري

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لن يتم فرض أي قيود على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة إيموري الذين تم اعتقالهم صباح الخميس خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعة، وفقًا لقاضية المحكمة الجزئية في مقاطعة ديكالب إي آن جيرانت.

أصدر جيرانت الحكم بعد أن مثلت إيمي أدلمان، نائب الرئيس الأول المؤقت والمستشار العام لجامعة إيموري، أمام المحكمة وقالت إن الجامعة لا تريد أي قيود على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في جامعة إيموري.

 وأعلن جيرانت: “أيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لن تكون هناك قيود بناءً على طلب الضحية”.
وكانت كارولين فوهلين، أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري، من بين أولئك الذين ظهروا لأول مرة يوم الجمعة. وكانت واحدة من اثنين من الأساتذة الذين شهدت شبكة CNN اعتقالهم خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعة صباح الخميس.

وكان محامي فوهلين قد أبلغ المحكمة بأن جامعة إيموري لا تريد وضع أي شروط خاصة على كفالتها، قبل وقت قصير من انضمام أدلمان إلى إجراءات المحكمة عبر Zoom.

وفقًا لمحاميها، فإن فوهلين أستاذة ثابتة تعمل في الجامعة منذ 13 عامًا. وقال إنها "في وضع مختلف" عن المتهمين الآخرين لأنها ليس لديها جدول زمني محدد وهي تدخل وتخرج من الاجتماعات كل يوم.

تم اتهام فوهلين بالسلوك غير المنضبط والضرب البسيط ضد ضابط شرطة، وفقًا لسجلات سجن مقاطعة ديكالب. وعندما سئلت عما إذا كانت تفهم التهم الموجهة إليها، أجابت: “في الأساس”، ومنح القاضي فوهلين سندًا نقديًا بقيمة 50 دولارًا دون أي شروط خاصة للإفراج.

مكافحة الشغب جامعة باريس الحرم الجامعي الشرطة غزة

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