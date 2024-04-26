قرار مهم من نائب رئيس جامعة حلوان بشأن أزمة الطالبة سارة هشام

أعلن الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، التواصل مع الطالبة سارة هشام بعد تلقي شكواها، ودعاها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى تفاصيل مشكلتها.

وأكد الدكتور حسام رفاعي أنه سيتم مراجعة السجل الأكاديمي للطالبة بشكل كامل، ودراسة وضعها بعناية، والبحث عن أي إمكانية لحل المشكلة التي تواجهها.

وأشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم المساعدة لأي طالب يواجه صعوبات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة حلوان لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، وحرصها على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية بشكل عادل ومنصف.