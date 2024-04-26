الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قرار مهم من نائب رئيس جامعة حلوان بشأن أزمة الطالبة سارة هشام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، التواصل مع الطالبة سارة هشام بعد تلقي شكواها، ودعاها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى تفاصيل مشكلتها.

وأكد الدكتور حسام رفاعي أنه سيتم مراجعة السجل الأكاديمي للطالبة بشكل كامل، ودراسة وضعها بعناية، والبحث عن أي إمكانية لحل المشكلة التي تواجهها.

وأشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم المساعدة لأي طالب يواجه صعوبات.

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أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة حلوان لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، وحرصها على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية بشكل عادل ومنصف.

جامعة حلوان التعليم والطلاب الطالبة سارة هشام السجل الأكاديمي للطالبة توفير بيئة تعليمية

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