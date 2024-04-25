جامعة حلوان توقع مذكرتى تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية لتعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل مذكرة تفاهم مع جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومثلها فى التوقيع الدكتور براهيمي طارق، مدير مخبر المناهج والبرامج الرياضية بالجامعة الجزائرية.

ووقعت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع مخبر المناهج والبرامج الرياضية والاندماج الاجتماعي ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة الجلفة، وذلك في إطار رغبة الطرفين في توثيق التعاون العلمي والثقافي.

وشهد على توقيع الاتفاقيتين الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي، نائب الرئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن بروتوكولات التعاون تعزز التبادل الأكاديمي والبحث العلمي، وتسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعليم والبحث والتفاهم الثقافي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما أكد أن هذه البروتوكولات تعمل على تعزيز الابتكار والتطوير وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي في الجامعات، وتسهم في توسيع آفاق الطلاب وتعزيز التفاعل الثقافي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

من جانبها، أفادت الدكتورة أمل عبد الله بأن البروتوكول يهدف إلى التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي وأنشطة البحث العلمي والمؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات والنشر المشترك والمشروعات البحثية والتدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وجاء على هامش توقيع المذكرتين عمل ورشة عمل مشتركة بين الجامعتين برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية وبعضوية الدكتورة أمل عبدالله، عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، والدكتورة دعاء شوقي، الأستاذ المساعد بقسم تدريب المنازلات بكلية تربية رياضية بنات بصفتها منسق الاتفاقيتين لتحديد مجموعة من النقاط الخاصة لكيفية تفعيل البدء بهذه الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، من خلال إعداد مجموعة من النقاط متعلقة بإقامة مؤتمر دولي مشترك بين الجامعتين وتفعيل البرامج المشتركة.