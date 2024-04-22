رئيس جامعة حلوان يستكمل سلسلة اللقاءات مع الكيانات الاستراتيجية

في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلون مع مختلف الكيانات الاستراتيجية، عقد اجتماعًا حضره الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولي، ووحدة دعم البحث العلمي.

وتناول الاجتماع التعريف بالكيانات المتواجدة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، وكيفية الربط بين جميع كيانات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وحث الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة في كلمته على التطوير الذاتي لأعضاء الهيئة المعاونة وحث على ضرورة أخذ صغار الباحثين دورات في اللغة الأجنبية والحاسوب، وذلك لتطوير العمل المؤسسي وإخراج جيل قادر على الإدارة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو إزالة كل العقبات التي تواجه النهوض بمنظومة البحث العلمي، والباحثين وتدعيمهم من خلال المشاركة في الكيانات الاستراتيجية وتنمية مهاراتهم عبر لقاءات متعددة لحثهم على الحياة العلمية.



وفي سياق آخر عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذا الاجتماع في ظل الخطط الطموحة التي تسعى الجامعة لتنفيذها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي. وقال: "نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تضافر جهود جميع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البحث العلمي، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.

عرض الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خطة عمل لتعزيز الترابط بين مختلف كيانات الجامعة وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدور هذه الكيانات وكيفية التواصل معها.

كما تناول الاجتماع عرض تقديمي لكل كيان يشمل تعريفه، إنجازاته، خططه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى سبل الربط بين هذه الكيانات لتحقيق أهداف الجامعة.