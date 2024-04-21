عاشور يحيل واقعة ترويج صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتزوير شهادات جامعية للجنة الضبطية القضائية

تعقيبًا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام صفحة وهمية بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتزوير شهادات جامعية، توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ووالبحث العلمي أحال الموضوع إلى لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي فور رصد الصفحة، ووجه بسرعة التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن، ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقارات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم. و

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية.

اللجنة تتابع بشكل مباشر جميع الكيانات الوهمية

وكانت قد أثارت صفحة على موقع "فيسبوك" ضجة واسعة في مصر بعد ترويجها لبيع عدد من الشهادات الجامعية "المعتمدة" بعدد من الكليات المختلفة.

من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر عادل عبدالغفار، تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة التي تزعم تقديم شهادة جامعية موثقة في جميع الجامعات المصرية، مؤكدًا أن الوزارة رصدت انتشار الصفحة على "فيسبوك" وتم عرض الأمر على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن اللجنة تتابع بشكل مباشر جميع الكيانات الوهمية التي تنتشر في مصر.

شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير

وتعرض الصفحة عددا من الشهادات للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.ة