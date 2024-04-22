الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

عاشور يناقش مع سفيرة إستونيا سُبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة أنجريد آمر سفيرة إستونيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين؛ بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، ومنها تبادل الطلاب والأساتذة، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور منظومة التعليم العالي في مصر، والتي تتميز بتنوعها وثرائها، حيث تضم 109 جامعات ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى جامعات باتفاقيات إطارية ودولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية توفر العديد من المنح الدراسية من خلال منصة Egy Aid، لدراسة مختلف التخصصات للطلاب في جميع دول العالم.

جامعات إستونيا تسعى لإقامة شراكات مع مصر

ومن جانبها، أكدت سفيرة إستونيا بالقاهرة اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن جامعات إستونيا تسعى لإقامة شراكات مع مصر، وأن سفارة جمهورية إستونيا ستبذل قصارى جهدها لدعم وتسهيل التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.

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وزير التعليم العالى: التصنيف العربى للجامعات خطوة نحو تعزيز تنافسية التعليم العالى العربى

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وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون مع جامعة وسط لانكشاير البريطانية

وفي هذا الاطار، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين البلدين لوضع خارطة طريق؛ لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء، السيد عماري كوتشوكالي كبير مستشاري التعليم في وزارة الخارجية الإستونية، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

 

الشئون الثقافية المؤسسات البحثية برامج التبادل الثقافي سفيرة استونيا جمهورية مصر العربية

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