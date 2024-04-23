رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء في سبيل تحرير أرض سيناء.

وأكد الدكتور قنديل، أن هذه المناسبة تعد تتويجًا لمعركة الحرب والسلام التي شهدت تضحيات باسلة من جيش مصر العظيم من أجل استرداد العزة والكرامة وتحرير سيناء الغالية.

كما ثمن رئيس الجامعة دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب وبسط سيطرتها على ربوعها، مشيدًا بالجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء.