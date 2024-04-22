أمين "تشريعية النواب": تحرير سيناء علامة فارقة في التاريخ المصري

هنأ د.ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وجنود القوات المسلحة وجميع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال عثمان إن تحرير سيناء يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها كل معالم البطولة والتضحية وبرزت فيها عوامل الإصرار والصمود للمصريين لمواجهة الأزمات.

أضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن عملية تحرير سيناء مرّت بكل مراحل العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي، حيث خاضت خلالها الدولة المصرية والقوات المسلحة أشرس المعارك لعودة الأرض ليكون 25 أبريل 1982 عامًا مجيدا في تاريخ أمتنا، حيث تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا.

بحسب د.ناصر عثمان، فإن مثل هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كافة معاني البطولة والتضحيات، مترحمًّا على شهداء الوطن الذين الذي سقت دماءهم الطاهرة هذه الأرض الغالية.