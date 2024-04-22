الإثنين 22 أبريل 2024
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حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى عيد تحرير سيناء

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ من أبريل، وعودتها إلى حضن الوطن العزيز، الذي كان نتيجة لانتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة.

وأضاف: نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالتنمية والازدهار والعزة والرخاء في ظل قيادة سيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار مسعد عبد المقصود هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد تحرير سيناء

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