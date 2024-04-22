الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"العدل" تنظم مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على الملكية الفكرية.. غدًا

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وذلك يومي ٢٣ و٢٤ من شهر أبريل الجاري، بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

يذكر أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات، أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

وزارة العدل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجامعة البريطانية الذكاء الاصطناعي العاصمة الإدارية الجديدة

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